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A 45-a „Săgeată Albastră” a fost modernizată. Revine pe ruta București Nord-Aeroport Otopeni

m Scris de mirela egeea
A 45-a „Săgeată Albastră” a fost modernizată. Revine pe ruta București Nord-Aeroport Otopeni
Aosom
Cea de-a 45-a „Săgeată Albastră” modernizată la Electroputere VFU Pașcani a revenit în exploatare pe ruta București Nord-Aeroport „Henri Coandă”. Electroputere VFU Pașcani, companie membră a GRAMPET Group, a finalizat revizia capitală de tip R9 a acestui automotor Siemens Desiro SR20D, cunoscut sub numele de „Săgeata Albastră”. AM 2108 a trecut cu succes proba de [...] The post A 45-a „Săgeată Albastră” a fost modernizată. Revine pe ruta București Nord-Aeroport Otopeni first appeared on Secunda Tv.

Sursa: Secunda Tv

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