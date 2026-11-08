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A comandat un Samsung Galaxy S26 de pe Facebook, dar a primit un suport de telefon

s Scris de suceava news online
A comandat un Samsung Galaxy S26 de pe Facebook, dar a primit un suport de telefon
Aosom
Un bărbat din municipiul Suceava a rămas fără bani după ce a comandat un telefon mobil Samsung Galaxy S26 de pe o pagină de Facebook, însă, în momentul deschiderii coletului, a descoperit că în locul telefonului se afla un simplu suport pentru telefon. Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, bărbatul a comandat produsul la data de […] The post A comandat un Samsung Galaxy S26 de pe Facebook, dar a primit un suport de telefon first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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