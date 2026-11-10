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Accesul la AI în funcție de rol: de ce nu toți angajații ar trebui să primească aceleași instrumente și date?

a Scris de alexandru puiu
Accesul la AI în funcție de rol: de ce nu toți angajații ar trebui să primească aceleași instrumente și date?
Aosom
Cum dai angajaților acces la AI în funcție de rol, ce date pot vedea asistenții și cum limitezi acțiunile agenților în aplicațiile firmei.

Sursa: Playtech

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