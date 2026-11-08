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Achiziția de sute de mașini cu radar identice de către Poliţia Română, criticată de specialiștii belgieni: "Ați aruncat banii!"

m Scris de mihai ciobanu
Achiziția de sute de mașini cu radar identice de către Poliţia Română, criticată de specialiștii belgieni: "Ați aruncat banii!"
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Achiziția a 400 de autospeciale cu radar identice de către Poliția Română a stârnit reacții neașteptate la un eveniment internațional de profil.

Sursa: Dcnews

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