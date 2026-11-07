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Adio Cybertruck! Elon Musk pregătește oprirea producției unuia dintre cele mai controversate proiecte Tesla

d Scris de daniel mihai dragomir
Adio Cybertruck! Elon Musk pregătește oprirea producției unuia dintre cele mai controversate proiecte Tesla
Aosom
Tesla va reduce producția Cybertruck la fabrica din Texas până la jumătatea lui 2027. Musk vrea să facă loc taxiului autonom Cybercab.

Sursa: Stiri Pe Surse

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