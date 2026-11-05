• așa cum a promis, primarul Marian Dragomir a decis să acorde sprijin din partea municipalității și altor echipe de robotică din Brăila, nu doar campionilor de la ”Velocity” • în cea mai recentă ședință ordinară a CLM Brăila, au fost aprobate două proiecte privind susținerea financiară în vederea construirii și dezvoltării unor roboți de către două astfel de echipe: ”Leaf Robotics” a Liceului Teoretic ”Panait Cerna” Brăila și ”Momentum” a Colegiului Național ”Nicolae Iorga” Brăila, pentru a participa la competițiile de robotică din sezonul 2026-2027 • în total este vorba despre suma de 31.488,32 lei cu TVA • primarul Marian Dragomir a mai anunțat cu această ocazie că o parte dintre membrii de la ”Velocity” a Colegiului Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci” vor face voluntariat la Primărie, fiind interesați în mod direct să vadă cum funcționează departamentul IT al instituției Articolul Administrația Dragomir. Sprijin pentru tinerii roboticieni brăileni apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗