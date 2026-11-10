 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Agenți asociați cu FSB ar fi atacat România - A fost interceptată corespondența legată de NATO și UE

e Scris de e-politic ro
Agenți asociați cu FSB ar fi atacat România - A fost interceptată corespondența legată de NATO și UE
Aosom
O noua operațiune de spionaj cibernetic atribuita gruparii ruse Turla a vizat instituții guvernamentale din Romania și Kazahstan. Hackerii au utilizat

Sursa: Ziuanews.ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech