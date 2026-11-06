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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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AI a început să miroasă sânge de război: Palantir colectează date de pe câmpul de luptă pentru care Ucraina plătește cu vieți omenești

e Scris de e-politic ro
AI a început să miroasă sânge de război: Palantir colectează date de pe câmpul de luptă pentru care Ucraina plătește cu vieți omenești
Aosom
Inteligența artificiala capata un rol tot mai insemnat in razboi iar Ucraina incearca sa profite prin parteneriatul cu Palantir, compania tech a contr

Sursa: Ziuanews.ro

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