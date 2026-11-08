Ai comandat de Black Friday și ai primit alt produs? Ce drepturi ai și cum îți recuperezi bani

Ai comandat un telefon și a venit o carcasă, ai cerut o mărime și a venit alta, ai plătit un model și ai primit unul mai ieftin. Legea te protejează: un produs diferit de cel comandat e considerat neconform, iar vânzătorul trebuie să-l înlocuiască pe cheltuiala lui sau să-ți dea banii înapoi.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗