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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Ai fost anunţat că ai câştigat 1 milion de lire sterline? MAI, avertisment despre fraudele online

f Scris de florin răvdan
Ai fost anunţat că ai câştigat 1 milion de lire sterline? MAI, avertisment despre fraudele online
Aosom
Miniserul Afacerilor Interne a lansat un nou avertisment cu privire la fraudele online, mai ales cele care anunţă averi uriaşe.

Sursa: Dcnews

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