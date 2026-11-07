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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Ai intrat la facultate la buget, dar poți ajunge la taxă în anul următor. Cum se redistribuie locurile și când îți poți pierde finanțarea

i Scris de ionuț vieriu
Ai intrat la facultate la buget, dar poți ajunge la taxă în anul următor. Cum se redistribuie locurile și când îți poți pierde finanțarea
Aosom
Locul la buget nu este întotdeauna garantat până la absolvire. Cum se face reclasificarea și ce contează pentru păstrarea finanțării

Sursa: Playtech

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