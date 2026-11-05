Alertă cu bombă într-un avion Wizz Air care a aterizat la București. Celulă de criză pe Aeroportul Otopeni

O celulă de criză a fost constituită joi, 5 noiembrie, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, în urma unei amenințări cu bombă care a vizat un avion al companiei Wizz Air, sosit de la Milano. Incidentul are loc într-un context tensionat pentru aviația europeană, după ce numeroase aeronave de pasageri au fost vizate de […]

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