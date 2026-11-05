 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Alertă cu bombă într-un avion Wizz Air care a aterizat la București. Celulă de criză pe Aeroportul Otopeni

d Scris de diana dumitrache
Alertă cu bombă într-un avion Wizz Air care a aterizat la București. Celulă de criză pe Aeroportul Otopeni
Aosom
O celulă de criză a fost constituită joi, 5 noiembrie, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, în urma unei amenințări cu bombă care a vizat un avion al companiei Wizz Air, sosit de la Milano. Incidentul are loc într-un context tensionat pentru aviația europeană, după ce numeroase aeronave de pasageri au fost vizate de […]

Sursa: Playtech

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech