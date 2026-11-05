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Alertă de fraudă în România: Netflix, folosit de hackeri pentru a fura banii de pe card. Mesajul periculos care îți poate goli contul bancar

o Scris de ozana mazilu
Alertă de fraudă în România: Netflix, folosit de hackeri pentru a fura banii de pe card. Mesajul periculos care îți poate goli contul bancar
Aosom
O notificare aparent banală despre un abonament Netflix neachitat poate deveni începutul unei fraude bancare.

Sursa: Playtech

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