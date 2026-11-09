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Alerta unui cunoscut scriitor francez care a făcut testul: Inteligența Artificială e gata să apese butonul nuclear!

e Scris de e-politic ro
Alerta unui cunoscut scriitor francez care a făcut testul: Inteligența Artificială e gata să apese butonul nuclear!
Aosom
Scriitorul francez Samuel Fitoussi a testat mai multe servicii de inteligența artificiala (AI): Claude, GPT, Grok, Mistral și Kimi. Pe site-ul sau, ed

Sursa: Ziuanews.ro

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