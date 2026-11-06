 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Alexandru Nazare: România are două oferte pentru construirea unui AI Gigafactory

r Scris de remus vlad, redactor
Alexandru Nazare: România are două oferte pentru construirea unui AI Gigafactory
Aosom
România are două oferte pentru construirea unui AI Gigafactory, iar procesul de selecţie se află în faza finală, autorităţile sperând ca până la sfârşitul acestui an să poată anunţa rezultatul

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech