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Alexandru Petrescu, Președinte ASF: Guvernanța corporativă în era inteligenței artificiale, perspectiva României la OCDE

s Scris de suceava news online
Alexandru Petrescu, Președinte ASF: Guvernanța corporativă în era inteligenței artificiale, perspectiva României la OCDE
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Particip zilele acestea la cea de-a 52-a reuniune a Comitetului pentru Guvernanță Corporativă al OECD, alături de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor din statele membre, pentru dezbateri privind evoluțiile în domeniul guvernanței corporative și al piețelor de capital. Agenda reuniunii reflectă transformările importante prin care trec companiile și piețele: structura piețelor pentru control corporativ, implicațiile […] The post Alexandru Petrescu, Președinte ASF: Guvernanța corporativă în era inteligenței artificiale, perspectiva României la OCDE first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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