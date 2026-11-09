 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Alin Tișe anunță că se va construi și Centrul de Transplant Multiorgan la Cluj: „Când ei nu mai aveau nicio speranță, noi am zis: mergem înainte”

m Scris de monica kovacs
Alin Tișe anunță că se va construi și Centrul de Transplant Multiorgan la Cluj: „Când ei nu mai aveau nicio speranță, noi am zis: mergem înainte”
Aosom
După ani de demersuri și așteptări, Centrul de Transplant Multiorgan de la Cluj ar putea deveni realitate. Potrivit lui Alin Tișe, Ministrul Sănătății ar fi promis, sâmbătă, la Cluj-Napoca, că va identifica o soluție de finanțare

Sursa: Ziua De Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech