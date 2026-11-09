Alin Tișe anunță că se va construi și Centrul de Transplant Multiorgan la Cluj: „Când ei nu mai aveau nicio speranță, noi am zis: mergem înainte”

După ani de demersuri și așteptări, Centrul de Transplant Multiorgan de la Cluj ar putea deveni realitate. Potrivit lui Alin Tișe, Ministrul Sănătății ar fi promis, sâmbătă, la Cluj-Napoca, că va identifica o soluție de finanțare

Sursa: Ziua De Cluj Citește mai departe la sursa originală ↗