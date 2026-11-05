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ALTEX are Electronice de BLACK FRIDAY 2026 cu iPhone, OPPO, Xiaomi, ASUS, Lenovo, Nvidia, Samsung, Hisense, Corsair, JBL la Reducere

a Scris de adrian gabor
ALTEX are Electronice de BLACK FRIDAY 2026 cu iPhone, OPPO, Xiaomi, ASUS, Lenovo, Nvidia, Samsung, Hisense, Corsair, JBL la Reducere
Aosom
ALTEX are Electronice de BLACK FRIDAY 2026 cu iPhone, OPPO, Xiaomi, ASUS, Lenovo, Nvidia, Samsung, Hisense, Corsair, JBL la Reducere iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor ALTEX continuă de câteva zile primele sale oferte speciale asociate perioadei BLACK FRIDAY 2026, iar reducerile acoperă acum numeroase categorii de electronice, de la telefoane și laptopuri până la televizoare, monitoare, componente IT și accesorii. Oferta este construită în jurul unor scăderi de preț consistente pentru produse cunoscute, iar diferențele ajung în anumite cazuri la […] The post ALTEX are Electronice de BLACK FRIDAY 2026 cu iPhone, OPPO, Xiaomi, ASUS, Lenovo, Nvidia, Samsung, Hisense, Corsair, JBL la Reducere first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

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