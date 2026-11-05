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„Am intrat într-o închisoare digitală globală” – conferință organizată de Mitropolia din Corfu pe tema totalitarismului digital

l Scris de lallananda
„Am intrat într-o închisoare digitală globală” – conferință organizată de Mitropolia din Corfu pe tema totalitarismului digital
Aosom
„Am intrat într-o închisoare digitală globală”, a declarat Părintele Arsenios Vliagkoftis în fața publicului din Corfu, avertizând că este construită în stil orwellian, câștigându-ne consimțământul și aplauzele sub pretextul că ne ușurează viața.Călu

Sursa: Yoga Esoteric

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