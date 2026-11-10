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AMD confirmă o problemă care ar putea uza prematur SSD-urile. Un serviciu al driverelor Radeon scrie continuu date, chiar și când PC-ul nu este folosit

o Scris de ozana mazilu
AMD confirmă o problemă care ar putea uza prematur SSD-urile. Un serviciu al driverelor Radeon scrie continuu date, chiar și când PC-ul nu este folosit
Aosom
O problemă descoperită în software-ul AMD Radeon ar putea afecta durata de viață a SSD-urilor instalate în anumite calculatoare

Sursa: Playtech

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