ANAF verifică cine nu a declarat CAS și CASS. Ce venituri sunt luate în calcul și cum se stabilesc datoriile

Românii care au obținut venituri suplimentare în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile la pensii și sănătate, pot primi notificări de la ANAF. Fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate, dacă persoanele vizate nu depun Declarația unică în termen de 20 de zile de la primirea notificării. Noua procedură, aprobată prin Ordinul ANAF nr. […]

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