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Andrada Popescu, Kinstellar: Pregătirea angajaţilor pentru AI începe cu pregătirea companiilor. Organizaţiile au nevoie de reguli clare pentru utilizarea tehnologiei

c Scris de cristina bellu
Andrada Popescu, Kinstellar: Pregătirea angajaţilor pentru AI începe cu pregătirea companiilor. Organizaţiile au nevoie de reguli clare pentru utilizarea tehnologiei
Aosom
Companiile trebuie să stabilească mai întâi cum vor folosi inteligenţa artificială, ce instrumente pun la dispoziţia angajaţilor şi ce reguli...

Sursa: Zf Ro

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