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Andrei Negulescu, Matricia Solutions: Peste cinci ani, nu doar companiile care nu au adoptat AI riscă să rămână în urmă, ci şi cele care au implementat greşit tehnologia

c Scris de cristina bellu
Andrei Negulescu, Matricia Solutions: Peste cinci ani, nu doar companiile care nu au adoptat AI riscă să rămână în urmă, ci şi cele care au implementat greşit tehnologia
Aosom
Companiile care se bazează prea mult pe inteligenţa artificială, în detrimentul implicării angajaţilor, riscă să piardă din creativitate şi din...

Sursa: Zf Ro

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