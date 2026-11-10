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Android 18 aduce noi Limitări Gândite de Google pentru a Schimba Telefoanelor Oamenilor

a Scris de adrian gabor
Android 18 aduce noi Limitări Gândite de Google pentru a Schimba Telefoanelor Oamenilor
Aosom
Android 18 aduce noi Limitări Gândite de Google pentru a Schimba Telefoanelor Oamenilor iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Google pregătește pentru Android 18 o schimbare importantă privind modul în care aplicațiile pot crea sau modifica informațiile păstrate în agenda telefonului, limitând accesul direct în fundal pentru majoritatea aplicațiilor. Măsura vizează aplicațiile care vor folosi noua versiune a platformei și schimbă un mecanism care până acum putea permite intervenții mai largi asupra contactelor decât […] The post Android 18 aduce noi Limitări Gândite de Google pentru a Schimba Telefoanelor Oamenilor first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

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