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Android Auto renunță la Android 9 și 10. Ce telefoane Samsung pierd suportul

a Scris de alexandra ionescu
Android Auto renunță la Android 9 și 10. Ce telefoane Samsung pierd suportul
Aosom
Google a actualizat cerințele de compatibilitate pentru Android Auto, iar schimbarea îi afectează pe șoferii care folosesc telefoane mai vechi pentru navigație, apeluri și muzică direct pe ecranul mașinii. Începând din noiembrie 2026, versiunea minimă acceptată oficial este Android 11. Astfel, dispozitivele care au rămas la Android 9 sau Android 10 nu mai figurează pe lista telefoanelor compatibile.

Sursa: Realitatea

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