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Animalele aflate în pragul dispariției mai au o șansă. Studiul surprinzător care arată că peste 60% dintre speciile ajutate și-au refăcut populațiile

o Scris de ozana mazilu
Animalele aflate în pragul dispariției mai au o șansă. Studiul surprinzător care arată că peste 60% dintre speciile ajutate și-au refăcut populațiile
Aosom
Dispariția speciilor este una dintre cele mai grave consecințe ale degradării mediului, iar pentru unele animale situația pare aproape imposibil de schimbat

Sursa: Playtech

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