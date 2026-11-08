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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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ANM a Emis un Buletin Meteo pentru România cu Prognoza Stării Vremii până pe 10 Noiembrie 2026

a Scris de adrian gabor
ANM a Emis un Buletin Meteo pentru România cu Prognoza Stării Vremii până pe 10 Noiembrie 2026
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ANM a Emis un Buletin Meteo pentru România cu Prognoza Stării Vremii până pe 10 Noiembrie 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor ANM, Administratia Nationala de Meteorologie, anunta ca vremea din zona montana inalta intra intr-un interval cu schimbari importante intre 7 si 10 noiembrie 2026, iar stratul existent de zapada poate crea local conditii dificile pentru deplasare. In Bucegi si Fagaras, situatia necesita atentie mai ales pe pantele inclinate, unde acumularea de zapada si incalzirea usoara […] The post ANM a Emis un Buletin Meteo pentru România cu Prognoza Stării Vremii până pe 10 Noiembrie 2026 first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

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