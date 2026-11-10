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Anthropic lansează Claude Fable 5.2 și Mythos 5.2: AI care scrie programe, proiectează dispozitive și ajută cercetătorii

r Scris de radu iorga
Anthropic lansează Claude Fable 5.2 și Mythos 5.2: AI care scrie programe, proiectează dispozitive și ajută cercetătorii
Aosom
Anthropic a lansat două modele AI pentru proiecte tehnice complexe, capabile să scrie cod, să identifice vulnerabilități și să proiecteze dispozitive. Fable este disponibil public, iar Mythos se adresează organizațiilor verificate.

Sursa: Mobilissimo

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