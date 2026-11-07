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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Anunț CTP Cluj-Napoca – Modificarea traseului liniei 49, patru stații eliminate

m Scris de mica publicitate(
Anunț CTP Cluj-Napoca – Modificarea traseului liniei 49, patru stații eliminate
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Anunț CTP Cluj-Napoca – Modificarea traseului liniei 49, patru stații eliminate

Sursa: Monitorul Cluj

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