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Anvelopele nu sunt singura grijă a șoferilor la venirea iernii. Ce verificări trebuie făcute înainte de sezonul rece

s Scris de stefania pîrjol
Anvelopele nu sunt singura grijă a șoferilor la venirea iernii. Ce verificări trebuie făcute înainte de sezonul rece
Aosom
Pregătirea mașinii pentru iarnă nu înseamnă doar schimbarea anvelopelor. Șoferii trebuie să verifice bateria, frânele, antigelul și instalația de iluminare, iar toate aceste operațiuni pot aduce cheltuieli suplimentare.

Sursa: Adevarul

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