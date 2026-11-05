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APA SERV face angajări la Piatra-Neamț: un post de inginer și două de sudor

r Scris de redacția ziar piatra-neamț
APA SERV face angajări la Piatra-Neamț: un post de inginer și două de sudor
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APA SERV organizează concursuri pentru un post de inginer și două posturi de sudor la Piatra-Neamț. Detalii la Resurse Umane și pe apaserv.eu. Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Sursa: Ziar Piatra Neamț

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