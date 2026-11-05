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Aparatele electrice vechi vor putea fi predate gratuit la Poștă. Puncte de colectare în Timiș până la 15 ianuarie

n Scris de nicolae silade
Aparatele electrice vechi vor putea fi predate gratuit la Poștă. Puncte de colectare în Timiș până la 15 ianuarie
Aosom
Oficiile poștale din județul Timiș vor fi incluse într-o rețea națională de colectare gratuită a deșeurilor electrice și electronice de mici dimensiuni. Instalarea recipientelor este [...] Articolul Aparatele electrice vechi vor putea fi predate gratuit la Poștă. Puncte de colectare în Timiș până la 15 ianuarie a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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