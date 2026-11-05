Oficiile poștale din județul Timiș vor fi incluse într-o rețea națională de colectare gratuită a deșeurilor electrice și electronice de mici dimensiuni. Instalarea recipientelor este [...] Articolul Aparatele electrice vechi vor putea fi predate gratuit la Poștă. Puncte de colectare în Timiș până la 15 ianuarie a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online Citește mai departe la sursa originală ↗