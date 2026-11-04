📰 Cititorii ediției tipărite au fost primii care au văzut acest articol. Și multe altele! Caută TRIBUNA la chioșcuri sau abonează-te! 📰 Lucrările pe DJ 143B, între localitatea Amnaș și nodul de acces la Autostrada A1 din zona Apoldu de Jos, continuă. Societatea Drumuri și Poduri SA, aflată în subordinea Consiliului Județean Sibiu, desfășoară mai […] The post APOLDU DE JOS: Lucrări pe DJ 143B, între Amnaș și nodul de acces la Autostrada A1 appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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