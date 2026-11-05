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Apple reduce bugetele pentru folosirea AI-ului în companie. Cât vor mai putea cheltui zilnic angajații

i Scris de iulia kelt
Apple reduce bugetele pentru folosirea AI-ului în companie. Cât vor mai putea cheltui zilnic angajații
Aosom
Apple reduce sumele pe care angajații le pot cheltui pentru utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în activitatea profesională

Sursa: Playtech

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