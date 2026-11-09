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Primăria Timișoara lansează în testare „Timișoara City App”: transport public, parcări, evenimente și servicii municipale într-o singură aplicație
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Aproape unul din cinci americani înlocuiți de inteligența artificială a primit ulterior o ofertă de revenire. Cei care se întorc cer o mărire de salariu

e Scris de e-politic ro
Aproape unul din cinci americani înlocuiți de inteligența artificială a primit ulterior o ofertă de revenire. Cei care se întorc cer o mărire de salariu
Aosom
Aproape unul din cinci angajați americani care și-au pierdut locul de munca dupa ce au fost inlocuiți de inteligența artificiala a primit ulterior o p

Sursa: Ziuanews.ro

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