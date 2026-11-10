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Armata Română va primi mai devreme două radare care pot detecta drone la joasă altitudine. Anunțul ministrului Apărării

b Scris de bogdan enache
Armata Română va primi mai devreme două radare care pot detecta drone la joasă altitudine. Anunțul ministrului Apărării
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Ministerul Apărării anunţă, marţi seară, că primele două sisteme radar destinate Forţelor Aeriene Române vor fi livrate înainte de calendarul iniţial anunţat. Această accelerare va permite Forţelor Aeriene Române să beneficieze mai devreme de capabilităţi moderne pentru detectarea ameninţărilor aeriene, de la drone care zboară la joasă altitudine până la aeronave şi rachete la altitudini mari.

Sursa: Digi24

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