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Arme digitale: Peste 1,3 milioane de dispozitive Android TV, infectate cu un virus instalat chiar de producător

a Scris de alexandru dănciulescu
Arme digitale: Peste 1,3 milioane de dispozitive Android TV, infectate cu un virus instalat chiar de producător
Aosom
Aparatele au ajuns la clienți deja infectate, iar proprietarii nu aveau nicio șansă să afle. Google susține că programul periculos a fost introdus intenționat de producător, care ar fi vândut apoi accesul la dispozitive unor infractori.

Sursa: Jurnalul Ro

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