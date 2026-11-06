Ashton Kutcher revine într-o comedie neagră alături de Kate Mara. „Home Shopper”, noul film al regizorului horrorului „Cuckoo”

Ashton Kutcher revine în atenția publicului cu un proiect cinematografic neobișnuit, care îl va reuni cu o distribuție formată din actori cunoscuți atât pentru comedie, cât și pentru producții dramatice. Noul film, intitulat „Home Shopper”, va fi o comedie neagră regizată de Tilman Singer, cineastul german care a atras atenția pasionaților de horror cu „Cuckoo”. […]

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