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Ashton Kutcher revine într-o comedie neagră alături de Kate Mara. „Home Shopper”, noul film al regizorului horrorului „Cuckoo”

o Scris de ozana mazilu
Ashton Kutcher revine într-o comedie neagră alături de Kate Mara. „Home Shopper”, noul film al regizorului horrorului „Cuckoo”
Aosom
Ashton Kutcher revine în atenția publicului cu un proiect cinematografic neobișnuit, care îl va reuni cu o distribuție formată din actori cunoscuți atât pentru comedie, cât și pentru producții dramatice. Noul film, intitulat „Home Shopper”, va fi o comedie neagră regizată de Tilman Singer, cineastul german care a atras atenția pasionaților de horror cu „Cuckoo”. […]

Sursa: Playtech

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