Assassin’s Creed Hexe ar fi fost amânat până în 2028. Ubisoft pregătește și două jocuri noi din serie

Viitorul seriei Assassin’s Creed ar putea arăta diferit față de planurile inițiale ale Ubisoft. Două jocuri noi ar fi intrat în dezvoltare, potrivit unor informații apărute recent, însă unul dintre cele mai așteptate proiecte ale francizei ar avea nevoie de mai mult timp înainte de lansare. Assassin’s Creed Hexe, prezentat în 2022, ar fi fost […]

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