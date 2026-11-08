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Astrolab pregătește stații cu 5G și Wi-Fi pentru infrastructura lunară

r Scris de radu iorga
Astrolab pregătește stații cu 5G și Wi-Fi pentru infrastructura lunară
Aosom
Astrolab a prezentat LUMIS, un concept de stații solare pentru energie, comunicații și procesare de date pe Lună, cu prima instalare planificată pentru 2028.

Sursa: Mobilissimo

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