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ASUS lansează dispozitivul care transformă un laptop obișnuit într-un PC de gaming. Are placă video Radeon cu 16 GB și încape într-o geantă

o Scris de ozana mazilu
ASUS lansează dispozitivul care transformă un laptop obișnuit într-un PC de gaming. Are placă video Radeon cu 16 GB și încape într-o geantă
Aosom
Laptopurile subțiri sunt excelente pentru mobilitate, dar performanța grafică rămâne una dintre principalele lor limitări

Sursa: Playtech

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