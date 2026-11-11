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ASUS prezintă dispozitivul care poate transforma un laptop într-un PC de gaming cu RTX 5090. Conexiune Thunderbolt 5 și performanță de desktop

o Scris de ozana mazilu
ASUS prezintă dispozitivul care poate transforma un laptop într-un PC de gaming cu RTX 5090. Conexiune Thunderbolt 5 și performanță de desktop
Aosom
Un laptop subțire și ușor nu trebuie să rămână limitat pentru totdeauna la performanțele grafice cu care a fost cumpărat.

Sursa: Playtech

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