Școli din Marea Britanie au fost vizate de un atac informatic fără precedent în Europa, care indică o împărțire a sarcinilor între un operator uman și agenți de inteligență artificială. Bitdefender estimează că acest model de atac va deveni tot mai frecvent în 2027, marcând un punct de cotitură în evoluția amenințărilor cibernetice. Detalii despre […] The post Atac ransomware hibrid cu AI: un nou pericol pentru securitatea globală first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗