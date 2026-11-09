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Atacurile cibernetice asupra supermarketurilor din Europa au provocat pierderi de milioane de euro. Cum au fost compromise sistemele de refrigerare

i Scris de iulia kelt
Atacurile cibernetice asupra supermarketurilor din Europa au provocat pierderi de milioane de euro. Cum au fost compromise sistemele de refrigerare
Aosom
O serie de atacuri cibernetice asupra supermarketurilor din Europa a provocat pierderi de milioane de euro, după ce hackerii au compromis

Sursa: Playtech

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