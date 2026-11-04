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Atacurile cibernetice din Europa se extind la depozitele de sânge. Ce au făcut hackerii în Franța

m Scris de maria isopescu
Atacurile cibernetice din Europa se extind la depozitele de sânge. Ce au făcut hackerii în Franța
Aosom
Serviciul național de transfuzie sanguină din Franța a anunțat că hackerii au accesat sistemele de control și au crescut temperaturile în trei depozite frigorifice în care erau păstrate produse sanguine vitale. Incidentul pare să marcheze o escaladare a recentelor atacuri cibernetice asupra frigiderelor și congelatoarelor din Europa, scrie The Guardian.

Sursa: Digi24

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