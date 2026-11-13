Atenționare Emisă de PPC România, Problemele Microsoft Afectează și Clienții din Toată Țara iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor PPC România anunță că este afectată de problemele Microsoft, care au lăsat sute de milioane de oameni din întreaga lume fără posibilitatea de a accesa multiple servcii ale companiei, de la Teams, Outlook și până la Defender, totul fără ca o rezolvare a situației să fie anunțată oficial. PPC România explică mai jos că nu […] The post Atenționare Emisă de PPC România, Problemele Microsoft Afectează și Clienții din Toată Țara first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Distribuie: Facebook Instagram