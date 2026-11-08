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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Audi ia în calcul majorarea investiției într-o nouă fabrică din SUA: Încă 3.000 de locuri de muncă ar putea fi create

a Scris de andreea năstase
Audi ia în calcul majorarea investiției într-o nouă fabrică din SUA: Încă 3.000 de locuri de muncă ar putea fi create
Aosom
Producătorul german de automobile Audi analizează extinderea cu încă 3 miliarde de dolari a investiţiei într-o nouă fabrică din Georgia

Sursa: Stiri Pe Surse

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