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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Audio-Technica ATH-TWX9MK3 debutează cu ANC adaptat fiecărei urechi; 33 de ore de autonomie și sunet Hi-Res

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
Audio-Technica ATH-TWX9MK3 debutează cu ANC adaptat fiecărei urechi; 33 de ore de autonomie și sunet Hi-Res
Aosom
Audio-Technica a lansat căștile wireless ATH-TWX9MK3, cu ANC adaptiv pentru poziția fiecărei căști, drivere cu beriliu, Bluetooth 6.0 și până la 45 de ore de autonomie.

Sursa: Mobilissimo

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