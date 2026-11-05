Avertisment sumbru de la unul dintre "nașii AI": Un dezastru provocat de inteligența artificială ar putea avea loc în următoarele luni

Geoffrey Hinton, unul dintre „nașii AI”, a afirmat că s-ar putea ca oamenilor le-ar fi fost mai bine să nu fi fost dezvoltată niciodată inteligența artificială, avertizând că aceasta ar putea declanșa un incident de amploare în acest an sau în anul următor.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗