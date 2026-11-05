Avertismentul ANPC privind BLACK FRIDAY 2026 și Reducerile de la ALTEX, eMAG, Flanco, MEDIA Galaxy, Carrefour și Nu Numai iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor ANPC, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, transmite un avertisment important pentru cumpărătorii care plasează comenzi de BLACK FRIDAY 2026, subliniind că primirea coletului nu încheie automat relația cu vânzătorul. Instituția le recomandă consumatorilor să verifice atent coletul, produsul și documentele primite, deoarece problemele descoperite după livrare pot necesita dovezi clare și pași bine documentați. ANPC […] The post Avertismentul ANPC privind BLACK FRIDAY 2026 și Reducerile de la ALTEX, eMAG, Flanco, MEDIA Galaxy, Carrefour și Nu Numai first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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